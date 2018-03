Mexilhões e kiwis

Não, esta não é uma crítica gastronómica ao 738º restaurante inaugurado por José Avillez na última semana. Assunção Cristas, que fez quase tanto furor com um vestido estampado de kiwis como graças aos 20% em Lisboa nas autárquicas, surgiu em Lamego na versão dama-de-ferro pretty in pink, ousando o impensável: "Quero ser primeira-ministra." Os críticos aconselham-lhe uma ida ao psiquiatra – o melhor que o CDS conseguiu em 44 anos de democracia foram os 16% de 1976 –, mas a estratégia revela inteligência.Enquanto um crítico Rio desagua na iniquidade de um plano quinquenal, desistindo ab initio da luta pela vitória em 2019, o CDS de Cristas, esse fruto hipervitaminado, poderá chamar um figo às expectativas honrosas do PSD nas legislativas, desbastando-lhe a base eleitoral com ambição, recentragem à direita e um programa elaborado por malta de talento abaixo dos 45 anos (Pedro Mexia, Ana Rita Bessa, Francisco Mendes da Silva).Entretanto, o Observatório das Desigualdades engana-se de novo ao anunciar a falta de formação das chefias como causa maior do atraso da economia portuguesa. Afinal, António Mexia, o último príncipe perfeito do reino, está aí para contradizer o veredicto: se o trabalhador luso medra num pântano de impostos, o génio empresarial de Mexia, em empresa gloriosamente encostada ao Estado desde a sua génese, permite à EDP pagar 0,7% de IRC, ou 10,3 milhões de euros de imposto líquido para resultados de 1,52 mil milhões em 2017, um nível de tributação inferior à maioria das famílias portuguesas, que vê a luz cortada caso falhe 10,3 segundos no pagamento da factura. Com Mexia, quem se lixa é sempre o mexilhão.