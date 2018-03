Nanito e os ciclistas

Assim, é ver mulheres grávidas e sexagenários afoitos a percorrerem as limpas e descongestionadas avenidas alfacinhas, ignorando cruzamentos, prioridades, sinais vermelhos e o mais elementar bom senso. Estes suicidas têm aumentado em arrojo e número e, enquanto imagino atropelar uns quantos (é o Putin que há em cada um de nós), sonho com um Nanito que os varresse com uma sirene. Mas a política já não tolera os seus melhores.

Terminou ao fim de um mês a felicidade de Feliciano Barreiras Duarte como secretário-geral do PSD. Rui "banho de ética" Rio demonstrou um amor sem barreiras pelo visiting scholar do Bombarral, recusando-se a demitir o autor de obras imortais como "Atropelamento no Campo Grande", consumado cabalista – demorou 11 anos para terminar o curso com 11 valores (o número 11 é o da inspiração, habitual na vida de pessoas sensíveis e intuitivas).Num trabalho publicado no Observador, aprendemos que Nanito – petit nom fofinho de Feliciano – ligava as sirenes do carro oficial sempre que entrava na sua terra de juventude. Compreendo-o: era o que gostaria de fazer quando desaguo na minha rua e dou de trombas com um ciclista.Lisboa, eleita melhor capital do mundo para comer pastéis de bacalhau e tão preparada para receber bicicletas como Tombuctu ou Port-au-Prince, tem um autarca particularmente imaginativo, que altera direcções ou sentidos rodoviários como se não houvesse amanhã e permanece apaixonado por gruas, demolições e passeios. Um dos seus afectos são as ciclovias, inseridas à força na topografia da capital, como se Lisboa fosse de súbito Berna ou Salzburgo.