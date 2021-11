O evangelho de Jorge Jesus

No princípio Deus criou o céu, a terra e a Taça Intertoto; e Deus era JJ.



E a terra era sem forma e disciplina táctica; e havia trevas sobre a face dos lampiões; e o espírito de JJ movia-se sobre a face dos lagartos e dos andrades. E JJ disse: haja estádio da Luz, e houve estádio da Luz. E viu JJ que a Luz era um pelado sem Ele, e fez JJ a separação entre olha-me estes que não percebem bola disto e a Luz de Jesus, onde os adeptos empulgam os jogadores, puxando pela equipa. E JJ chamou ao estádio da Luz o Seu templo, porque quem manda ali é Ele.



E às trevas chamou Kelvin, Bruno de Carvalho e os “técnicos” que tiram o curso nas latas de Ovomaltine. E assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia em que levou o Felgueiras à Segunda. E disse JJ: Haja uma expansão no meio das águas do bacalhau dos Solar dos Presuntos, e haja separação entre jogadores e míster, que Ele é Pai primeiro e amigo depois. E chamou JJ à expansão Taça dos Libertadores, a maior da América Latida, que nenhum deus no Céu ou na Terra jamais alcançou excepto o Abel Ferreira logo a seguir com dois anos e meio de treinador principal.