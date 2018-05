Em terra de cegos

Num dos filmes mais apelativos de 2018, Um Lugar Silencioso, que estreia em Portugal após sucesso barulhento (ver crítica no GPS), uma família sobrevive em absoluto silêncio numa terra invadida por alienígenas.

Num dos filmes mais apelativos de 2018, Um Lugar Silencioso, que estreia em Portugal após sucesso barulhento (ver crítica no GPS), uma família sobrevive em absoluto silêncio numa terra invadida por alienígenas. Os monstros, filhos dos contos de fadas dos Grimm, dos pesadelos de Bettelheim duplicados na idade adulta e das pinturas de H.R. Giger, são cegos, mas a sua sensibilidade sonora é superior à do Tony Carreira. Quem abre o pio, é comido.



Estes bichos teriam vida difícil com os eleitores portugueses e europeus: como a política nacional e continental se baseia na indiferença da maioria dos interessados – a abstenção anda pela casa dos 50% –, ninguém faria barulho suficiente, mantendo-se uma sibilina tristeza. Mas os críticos da Film Comment ou do Público, alimentados a Gilles Deleuze desde pequeninos por via intravenosa, veriam aqui um festim de parábolas.



Desta vez, dou-lhes razão: a ausência de um dos cinco sentidos é característica comum a qualquer animal político e económico que se preze. O engenheiro Pinto de Sousa é cego a tudo o que diz respeito ao seu BFF enquanto tenta destruir os tímpanos dos interrogadores. A falta de tacto é ubíqua em Carlos César ou Ferro Rodrigues, sobretudo quanto à acumulação de mesadas, tickets-refeição e bilhetes para o eléctrico.



A ausência de olfacto já atingira os visionários Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, a quem nenhum milhãozito a mais cheira a esturro. E Jerónimo de Sousa e Catarina Martins perderam de vez o paladar após a deglutição de mais um sapo orçamental cozinhado por Mário Centeno, que dizem ter nascido com um sexto sentido para isto.