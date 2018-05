Mau ambiente

Só para sustentar energeticamente os habitantes dos EUA, seriam necessários painéis solares do tamanho de Espanha, bosques do tamanho da Índia e do Paquistão ou barragens hidroeléctricas com bacias um terço maiores do que todos os continentes reunidos. Mas presume-se que Obama não falará disto no Porto.

Barack Obama, esse semideus da política, aceitou descer à Terra em Julho por meio milhão de euros para uma horita de palestra no Porto sobre alterações climáticas. Na Invicta por menos de um dia, desconfia-se que a pegada ecológica do seu voo equivalerá a quase tanta poluição como a que procura combater. Não é que o esforço não seja válido – os negacionistas do aquecimento global são uma peste, insistindo na falta de provas científicas.Aqui fica um par delas: desde 1980, o ritmo do aumento da temperatura planetária aumentou 700% (já tinha quadruplicado desde a Revolução Industrial); a emissão industrial de dióxido de carbono para a atmosfera cresceu 50% desde 1960; o efeito de estufa está provado desde o século XIX e, dos 4.014 estudos científicos sobre o assunto conferidos em 2013, 97% atribuíam-no a causas humanas; em Setembro último, a extensão de gelo no Árctico era 2,06 milhões de km2 mais pequena do que a média a longo prazo – o equivalente à Califórnia e ao Alasca juntos.Mas também há fundamentalistas no movimento ecológico. Por exemplo, eles sabem mas não dizem que os sacrossantos biocombustíveis continuam a ser mais poluentes do que os combustíveis fósseis. Como explica Matt Ridley em O Optimista Racional (Bertrand), as energias renováveis comem habitats, paisagens e terreno agrícola como se não houvesse amanhã.