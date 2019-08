ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

Num filme da fase onanista de Woody Allen, O ABC do Amor (1972), um gigantesco seio persegue o alter ego do realizador/actor ao longo de uma pradaria, numa daquelas parábolas psicanalíticas tão caras ao judeu nova-iorquino e tão sintonizadas com os anos 70.