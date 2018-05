De mim flui o que chamas tempo

A par do cansaço das massas, do populismo dos líderes e da indiferença das elites, o maior inimigo da democracia é a supressão da memória. Na semana em que estreia na HBO uma nova versão da novela distópica de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 52 anos após a longa-metragem de François Truffaut, a palavra escrita é a derradeira garantia da liberdade - constituições, leis de origem parlamentar, direito internacional e jornalismo isento - e a literatura, o último reduto dos segredos humanos.Se em Fahrenheit 451 a alegoria se traduz em bombeiros que queimam obras ficcionais para que o espírito dos cidadãos se mantenha obediente, ela culmina num grupo de rebeldes, escondido numa floresta algures no midwest, que memoriza grandes clássicos da literatura para que a mensagem destes não pereça. São homens-conto e mulheres-romance, tochas mantendo acesa a chama da civilização, guardiões do templo do Tempo.Os tiranos que respiram democraticamente - de Maduro a Órban, há muito por onde escolher - sabem que o seu maior adversário é a verdade dos factos e o humanismo da prosa, tentando menorizar uma e suprimir a outra. Sem textos não há ideias que sobrevivam ou espírito crítico que perdure: quantos raciocínios complexos e emoções duradoiras podem existir na attention span do WhatsApp ou no tempo de vida de um tweet?A memória é o anti-inflamatório da democracia. Para contrariar a doença, um projecto chamado The Future Library está desde 2014 a guardar obras de ficção inéditas que serão reveladas apenas daqui a um século. Os novos livros encomendados a Margaret Atwood, David Mitchell [autor da obra com o título desta crónica] e ao islandês Sjón (é um autor por ano) serão impressos graças ao papel produzido a partir de 100 abetos plantados numa floresta em Nordmarka, a norte de Oslo, num conjunto concebido pela artista plástica escocesa Katie Paterson sob a protecção da câmara da capital da Noruega (quem quiser contribuir, vá a Future Library ).Guy Montag, o bombeiro arrependido de Fahrenheit 451, teria gostado de Nordmarka.Se Scarlett Johansson não se importar de largar 4 milhões de euros por um dúplex no Príncipe Real (mesmo os milionários não apreciam atirar dinheiro ao rio), teremos a sua luzidia magnificência a passear-se pelo Miradouro de São Pedro de Alcântara - pode ser que Madonna não a empurre para a avenida (a material girl é ciumenta). No meu prédio dos Anjos, apenas continuam a aparecer suecas de sovacos frondosos e francesas com queimaduras de segundo grau apanhadas na fila para os pastéis de Belém.Finalmente, a maioria da comunidade internacional - com excepção desses bastiões da ética republicana que são os EUA de Trump e a Áustria de Sebastian Kurz - veio condenar aquilo em que Israel se tornou: terrorismo de Estado. Conhecem-se bem a prepotência da Autoridade Palestiniana, a corrupção da Fatah e a violência do Hamas. Mas 60 mortos (incluindo 6 crianças) e 2.400 feridos num único dia em Gaza, contra um ferido ligeiro israelita e o rei David dos cínicos, Netanyahu, a declarar que "os meios não letais não funcionam", completam o ciclo de viragem da opinião pública global iniciado em 2014. Uma tragédia com 4.000 anos que se prepara para durar mais 4.000.