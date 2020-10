Para quem cresceu nos anos 80, o mais excitante que se podia ser era Bruce Chatwin. O escritor de viagens e demiurgo vagamundo era um Indiana Jones bem-parecido e insaciável - bissexual, foi casado com a norte-americana Elizabeth Chandler, que conheceu na Sotheby’s enquanto virava a leiloeira de pernas para o ar, morrendo de sida em 1989, aos 48 anos.Mais do que o live fast, die young dos heróis, ou o insaciável engenho de sedutor - uma amante, que o avistou numa festa nova-iorquina pejada de funâmbulos sociais, descreveu-o como "assustadoramente atraente" -, o impulso nómada e a curiosidade sem fim é que tornavam Chatwin irresistível a olhos jovens. Começou a viajar tarde, e o primeiro livro, Na Patagónia, foi publicado já tinha ele 37 anos. Mas quando começou, não mais parou.Como escreveu Paul Bowles, que o admirava, há dois tipos de pessoas: os turistas, que se apressam a chegar a casa ao fim de poucas semanas; e os viajantes, que se movem devagar durante anos, pertencendo a lugar nenhum - aos 18 anos, quem não quer ser um viajante? Bruce Chatwin era o rei descalço da descoberta, o príncipe dos flâneurs. Na Patagónia foi motivado por um pedaço de pêlo e osso de um brontossauro que a avó paterna guardava numa espécie de gabinete de curiosidades. Os restos mortais eram, afinal, de uma preguiça-gigante extinta há 10 mil anos. Chatwin, feito arqueólogo, seguiu-lhe o rasto até à gruta chilena do Milodonte. A seguir, perdeu-se para se encontrar na Etiópia, no Nepal, nos confins do deserto australiano, onde as linhas de canto dos aborígenes (é Canto Nómada, o seu livro mais secreto) se tornaram uma gesta obsessiva.Chatwin defendia que a natureza da espécie é vaguear. Somos irrequietos por definição, e o sedentarismo entorpece-nos, convocando a violência. Numa longa-metragem agora emitida pela BBC, Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin, o amigo Werner Herzog fala do momento em que Chatwin, na agonia da doença, lhe pediu que o matasse. Herzog optou por lhe mostrar as imagens do documentário que acabara de rodar sobre os Wodaabe, um povo errante do Níger, e Chatwin esqueceu-se do pedido. O Que Faço Eu Aqui? (reeditado em 2009 pela Quetzal) é uma súmula de reportagens e ensaios de Chatwin, e era o livro que eu guardava na mochila durante as viagens de comboio do fim da adolescência, do sopé do Vesúvio ao clarão político de Belgrado.A sua escrita é de um rigor espartano mas encantatório, com camadas sucessivas de mito e folclore que incendeiam o status quo - como descreve um biógrafo, Nicholas Shakespeare, "não há meias-verdades nos seus livros; há verdade-e-meia". Em 2020, Bruce Chatwin passou há muito de moda. Ele teria gostado disso.A edição britânica da Time Out, a partir do blogue da Net Credit, divulgou um levantamento dos livros mais populares cuja acção decorre em (quase) todos os países do mundo. É um mapa-múndi repleto de excentricidades (o thriller Long Lost, de Harlan Coben, é o escolhido para Angola) e de doninhas fedorentas (Marrocos é palco desse insuportável O Alquimista, de Paulo Coelho). Se há escolhas comerciais óbvias - O Mundo de Sofia na Noruega -, o eleito para território português é inesperado: Uma Noite em Lisboa, (1964) de Erich Maria Remarque, sobre o jogo de refugiados durante a II Grande Guerra, a revelar a marginalidade lusa no xadrez dos bestsellers globais.É dos livros a regularidade cartesiana com que cada geração, prenha de temores místicos, encara o futuro como iminência do Apocalipse. Agora que tanto discutimos os efeitos disruptivos da pandemia, historiadores e filósofos credíveis argumentam se este não será o momento que determina as hipóteses de sobrevivência da espécie. Chamam-lhe "the hinge of history" (a articulação crítica), referindo-se aos perigos da autoconsciência da Inteligência Artificial - por agora do domínio da ficção científica - e, de forma mais realista, aos temores das armas biológicas ou das decisões que tomaremos até 2050 sobre o aquecimento global.