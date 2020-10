No último ano, cronistas e opinion-makers da nação que jamais esconderam o seu liberalismo na economia e o seu conservadorismo nos costumes – uma candura pública que deve ser louvada – passaram boa parte do tempo de reflexão e prosa a equivaler os horrores do marxismo cultural, da cancel culture, da ideologia de género, do tribalismo das minorias e do fascismo da linguagem (hoje mais alinhados com a "extrema-esquerda") aos terrores da autocracia e do populismo nepotista (hoje mais alinhados com a "extrema-direita"). Ora, essa equivalência é de uma valente e inapelável hipocrisia. Defender grupos historicamente desfavorecidos da população (os negros, os homossexuais e, sim, as mulheres) numa práxis fundamentalista e, por vezes, criminosa não é a mesma coisa que atacar esses mesmos grupos numa práxis fundamentalista e, muitas vezes, criminosa. Este vírus de ideologia, conceito e linguagem chegou aos moderados de centro-direita. O maior erro de muitos deles é tentar equivaler o combate identitário e de género (classicamente de esquerda desde os anos 70, como pulsão ramificada da luta pelos direitos humanos da década anterior) ao populismo xenófobo (com raízes totalitárias dos dois lados do espectro ideológico mas hoje fértil à direita). As duas trincheiras desta batalha contemporânea não são moralmente equivalentes. Tentar difamar um adversário não é a mesma coisa que tentar envenená-lo. A vigília da linguagem até limites inanes é perigosa. A perseguição de eventuais criminosos, com a inversão do in dubio pro reo, é ainda mais perigosa. A obsessão, nos limites da lei, pela igualdade de género e pela identidade cultural tende a menorizar combates mais prementes, ainda longe de encerrados, pelos direitos dos trabalhadores e – sim, de novo – das mulheres. Mas não é o mesmo, em gravidade ética, peso moral e impacto planetário, que defender que Darwin é um charlatão, que a Terra é plana ou que os militantes antirracistas e os simpatizantes do Ku Klux Klan são duas faces da mesma moeda, como Trump, Bolsonaro e Órban fazem (Duterte resolve mais depressa o assunto, matando os primeiros). Ser activista pela identidade étnica e pela igualdade de género não é – moral como legalmente – o mesmo que ser activista pela supremacia branca ou pela negação do Holocausto. No essencial, nada distingue a acção das ditaduras de esquerda (no passado como no presente; olhe-se para Cuba ou para a Venezuela) dos regimes fascistas de direita. Mas o combate contemporâneo não é esse. A "superioridade moral" da esquerda não se dedica, em 2020, a destruir a consciência das populações. Mas o "pessimismo antropológico" da direita fá-lo hoje prolixamente. Daqui a duas décadas poderá bem ser o contrário. Neste momento, é o que é: não há equivalências.O cinema está oficialmente em vias de extinção. Quem o diz são Clint Eastwood, James Cameron, Pedro Almodóvar, Denis Villeneuve, Alfonso Cuáron e dezenas de outros cineastas talentosos em carta dirigida ao Congresso norte-americano, numa missiva subscrita pela Motion Picture Association of America. O objectivo é pressionar o Governo federal a apoiar mais as redes de cinemas dos EUA, sobretudo as empresas com salas pequenas e médias – 69% estão em risco imediato de fechar devido a quebras de 75% na venda de bilhetes. De máscaras no nariz e boca, estamos prestes a colocá-las também nos olhos.Rúben Amorim pode ser jovem, mas não é ingénuo. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo último, o neófito avaliado em 12 milhões de euros admitiu o que deveria reger toda a política futebolística dos leões, tendo em vista reconquistas a longo prazo: o Sporting não tem hoje condições objectivas para lutar pelo título. Já Frederico Varandas é mais ingénuo do que jovem, insistindo na grandeza sportinguista dentro de campo (fora dele, com o Relatório e Contas chumbado, é o que se sabe) sob o alto patrocínio de Hugo Viana, esse prodígio visionário da gestão desportiva.