Uma lógica paupérrima, mas é a que temos

O tribalismo já de há muito chegou ao debate político. Alias, convém ser justo: chegou ao debate político muito antes de se tornar uma característica do populismo das redes sociais. Um desses aspectos é o de que se alguma coisa aborrece, irrita, contraria os meus inimigos, eu dou-lhe sempre uma certa boa vontade mesmo que essa coisa seja sinistra, preocupante, ou contrária à proclamação quotidiana de valores, ética, ou mesmo ideologia.É o que se passa com a greve dos enfermeiros cirúrgicos que conta com bastante boa vontade do lado hostil à "geringonça", quando não simpatia e mesmo apoios concretos, tudo em nome do ataque "ao Costa".

