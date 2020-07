ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.

Para além de um fundo com uma causa comum, que essa é partilhada em muitas geografias, como é o caso do combate ao racismo, o puro mimetismo de país para país empobrece as lutas políticas, mesmo com boas intenções, das quais o Inferno está cheio.Há uma diferença importante de raiz entre os EUA e a Europa: nos EUA o principal problema foi a escravatura e, por arrasto, toda a história do Sul até aos dias de hoje. Na Europa é o colonialismo. Alguns efeitos são comuns, mas levam a experiências de opressão muito diferentes, com distintos efeitos sociais e culturais. Isso explica nos EUA o ataque aos símbolos confederados, embora sejam um erro as destruições e o vandalismo contra Colombo, Washington, Jefferson ou mesmo Lincoln.