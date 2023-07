O ministro da Cultura tem razão sobre a CPI da TAP

Está tudo a cair em cima de Pedro Adão e Silva por ter feito uma descrição cruel do modo como decorreu a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. No entanto, mesmo sem as comparações cinematográficas ele tem, no essencial, razão. Se pensam que a CPI prestigiou o parlamento enganam-se. Desde o início, no modo inquisitorial como decorreu, na má educação e carácter chocarreiro (acho que nunca usei esta palavra…), nas mentiras por todas as formas dos governantes, pelas desculpas de circunstâncias a esconder muita cobardia política, pelo modo pavloviano como os malvados passavam a heróis (a CEO da TAP, o assessor, etc.), quando isso convinha à agressividade comunicacional da direita, para quem os deputados do PSD começaram a exibir-se, no modo como o assessor que roubou o computador (podemos ter 100 eufemismos, mas o que ele fez é roubo) foi tornado um justiceiro, e as cenas ocorridas no Ministério, a prestação acossada de Galamba, a crise política mais grave entre o PM e o PR, a subserviência perante Pedro Nuno Santos quando os mesmos se aperceberam que ele agora era útil para combater Costa, e por fim o relatório de lavagem governamental, tudo mostra o pior da nossa elite política, dos deputados, do parlamento, a excitação do pseudojornalismo politizado, a transformação de uma questão séria num espectáculo, tudo foi mau.



A Jornada Mundial da Juventude

Eu assisti em Fátima a uma detalhada apresentação pelo bispo Américo Aguiar do que iriam ser as Jornadas e dos problemas de organização que existiam e tinham de ser resolvidos. Quase todos eles se prendiam com a dimensão do evento, e eram enormes. Essa apresentação ocorreu muito antes das primeiras polémicas e quando ainda se estava longe da sua materialização em actos, era uma espécie de guia, de plano de trabalho. A sala, como acontece sempre em Fátima, estava cheia, e eu estava lá por outras razões – um prefácio que fiz a um livro sobre o jornal Voz de Fátima –, mas pensei: “Se há alguém em Portugal capaz de fazer isto, é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.” E depois de tudo o que acontece, com o que já está feito e o que não está feito, as ameaças de greves e de boicotes, o caos inevitável numa cidade invadida por milhares de jovens, tudo isto se correr razoavelmente, é à Igreja que se deve.