Frugais uma treta (1) 25-07-2020 E mais uma coisa ainda, a treta dos “frugais”, uma autoclassificação elogiosa que repetimos, legitimando-a. Será que quem a repete conhece a Holanda de 2020? Levemos lá Calvino ou Melanchton, a passear pela zona vermelha de Amesterdão, a fumar umas ervas num café

A pobreza do nosso debate 18-07-2020 Que Trump era um criminoso em matérias económicas e fiscais, já se sabia. Mas agora é um criminoso doutra natureza: mata pessoas. Não é único, o governador da Flórida, a secretária da Educação, idem, e por aí adiante, fazem o mesmo. Se houvesse justiça, ele seria condenado pela morte desnecessária de muitos milhares de americanos

Os mimetismos empobrecem as lutas 11-07-2020 A demonização das nacionalizações já nos custou caro, como aconteceu com o Novo Banco. Um social-democrata moderado não demoniza as nacionalizações nem torna as privatizações um fetiche

Não acho normal... 04-07-2020 Podem fechar os bares, mas depois os transportes estragam tudo. Cada autocarro é um bar cheio. Sem álcool que, quanto se sabe, não tem nada a ver com a Covid. Um bar mais infeliz mas apinhado

A pandemia numa frase 27-06-2020 A receita é simples. Festa ilegal, multas pesadas sobre os organizadores e depois identificação e multas sobre os participantes. Não têm dinheiro para pagar logo? Guardem-se os telemóveis como penhor.

O vírus que veio para resolver o problema da “peste grisalha” 07-06-2020 Não se permitiram ainda os jogos de futebol com público, mas vai-se permitir que esse mesmo público vá ver os jogos em cafés e esplanadas, em ajuntamentos que passarão sem qualquer controlo. Fecharam-se os estádios e vão-se abrir estádios muito maiores

Parabéns ao Observador pelo seu aniversário 31-05-2020 O que é politicamente relevante no Observador é a opinião. É o Breitbart português, e, se tivesse uma televisão, seria a Fox News, embora uma parte da estratégia dos republicanos “trumpistas” esteja também presente na atenção à rádio

Os amigos da saúde versus os amigos dos negócios 24-05-2020 Quando ouço que os contratos são intocáveis e por isso não havia volta a dar senão meter mais umas centenas de milhões no Novo Banco lembro-me das pensões, reformas, salários, direitos laborais, etc. Então não eram contratos? Eram e foram violados sem hesitação

Porque é que demoraram tanto tempo a descobrir que a pandemia não é igual para todos? 17-05-2020 Passado o susto mais imediato da pandemia, o discurso sobre a “economia” era essencialmente o dos empresários, que legitimamente queriam abrir os seus negócios, e esse discurso, em muitos países, criou uma dicotomia entre os “amigos da saúde” e os “amigos dos negócios”

Repete-se a história do 25 de Abril com o 1.º de Maio 10-05-2020 Confio em duas instituições para organizarem eventos nas condições actuais: a CGTP (ou, dito de outro modo, o PCP) e a Santa Madre Igreja. Não tenho, por exemplo, confiança no futebol, nem em muitas das pequenas lojas que estão a começar a abrir

Uma outra maneira de comemorar o 25 de Abril 03-05-2020 Defender a geolocalização das pessoas infectadas, ou qualquer uso do telemóvel para seguir os movimentos, e muito menos a publicação dos seus nomes e moradas, isso sim diz respeito à liberdade

Ciclos más notícias/ boas notícias 26-04-2020 Os portugueses não são mais heróis do que os italianos e os espanhóis, mesmo com números diferentes. E no Norte estamos mais parecidos, descontadas as diferenças demográficas, com esses países malditos.

Quando o populismo chega onde não deve chegar 19-04-2020 Quando se começa a falar dos crimes e dos tipos de crimes, distinguindo-os não pelas penas, nem pela compulsividade gravosa, mas pelo brado público, está a perverter-se a justiça com a “opinião”, exactamente aquilo a que a lei é suposto ser imune

Paz nas ruas e guerra dentro das casas 12-04-2020 A ideia de que a “crise toca a todos” é obviamente falsa. Não toca e, mesmo que toque, não é da mesma maneira. Há quem tenha condições para se defender melhor, há quem não tenha

Há muito mais política do que se pensa e é assim em democracia 05-04-2020 Quando se ouve alguém colocar a ênfase no funcionamento da economia em detrimento da saúde pública estamos no domínio da pura política. O mesmo se passa com os mecanismos dos apoios e recursos disponíveis, que podem favorecer os de cima ou os de baixo.