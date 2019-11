Havia muita gente a rezar a todos os santinhos para que o PS não tivesse maioria absoluta. Entre eles, o nosso Príncipe dos Afectos, o senhor Presidente da República. A razão é simples, o seu poder ficaria muito limitado por essa maioria, e como o Presidente tem um estilo claramente interventivo em matérias de Governo, isso seria mais complicado. Assim o Presidente pode atribuir-se o papel que já ensaiou nos últimos tempos da anterior legislatura, de ser o "reequilibrador" político da esquerda, ou seja, o poder da direita que esta não recebeu nas urnas.Claro que esta não é a função do Presidente da República, que é suposto velar pela constitucionalidade e legalidade da acção governativa e respeitar os resultados eleitorais. Se esses resultados deram origem a um Governo de esquerda, com o apoio parlamentar provável de pelo menos parte da esquerda, é natural que as medidas que proponha e a legislação que produza reflictam a vontade do seu eleitorado. O Presidente não pode ser junto do Governo a voz da direita, caso, insisto, não haja nenhum atropelo legal e constitucional. Ou seja, não pode repetir a ameaça de veto que fez à legislação da Saúde por razões de "reequilíbrio" ideológico e, acima de tudo, não pode fazê-lo de forma sistemática.