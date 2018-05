Não é verdade, se se verificarem as acusações, que isto tenha apenas acontecido com Manuel Pinho. Há uma lista de membros do governo, a maioria secretários de Estado do PS e do PSD, com idênticas acusações

Tudo indica que o "caso Pinho" é exactamente o que se diz que é. O próprio revelou vários pormenores do seu uso dos offshores e não negou o essencial daquilo de que é acusado: ter recebido dinheiro de um "saco azul" do BES enquanto membro do governo, mantendo uma prática que já vinha de antes. Tudo isto é muito grave e será ainda mais grave se se comprovar a relação entre os recebimentos e os actos governativos. É mais um sinal do "habitual" na era Sócrates e nem sequer vale a pena estar a gritar condenações, porque a uma dada altura esse gritar remete para outra coisa e oculta outras coisas.



Por exemplo, não é verdade, se se verificarem as acusações, que isto tenha apenas acontecido com Manuel Pinho. Há uma lista de membros do governo, a maioria secretários de Estado do PS e do PSD, com idênticas acusações. Ah! Mas o grave é ter sido ministro! Não, o grave é ter sido um membro do governo, porque mesmo quanto a ministros há um rasto de suspeitas antigo que, lá por não ter sido esclarecido na altura – noutros tempos! –, nem por isso deixa por explicar muitas fortunas igualmente inexplicáveis.



Ainda recentemente veio a público uma análise dos dinheiros da ESCOM, a empresa do grupo BES que lidava com material de guerra, com um estranho buraco de dois milhões e meio de dólares. E avenças pagas por empresas a governantes, vão ao distrito de Aveiro perguntar aos grandes industriais que se gabavam publicamente de as pagar. Muitos que berram contra Pinho, e eu não preciso de berrar contra Sócrates e os seus homens porque fiz bastante barulho na altura em que muitos destes estavam caladinhos, parecem pouco interessados numa parte da actuação do Dono Disto Tudo que não era apenas amigo do PS, era amigo de todos os governos.



Práticas que vieram das empresas



Acresce um aspecto que também convém ser lembrado, a confirmar -se a prática de Pinho de receber por via de um offshore, esta é uma prática que não veio da corrupção governativa, mas dos mil e um esquemas empresariais para se evadir aos impostos e, como pelos vistos as offshores continuam a ser legais, a pergunta é para que é que elas servem a não ser para isto ou para coisas ainda piores.



Aliás, nas acusações associadas ao "saco azul" do BES lá aparecem os gestores modelo, alguns dos quais também foram ministros (esqueceram-se…). O problema da corrupção governativa é muito grave, mas a actual sofisticação veio de fora, das práticas empresariais, e não foi apenas o Grupo BES que andou nestes sarilhos. É mau? É péssimo, deve ser tratado sem nenhuma tolerância, mas também não fazendo de conta que estamos perante um caso único, a não ser que, mais uma vez, se actue com duplicidade.



As críticas pobres



Há uma escola do comentário político que eu acho muito pobre e que é criticar alguém porque não falou quando devia, ou demorou algum tempo a entrar no coro já existente, ou aspectos de rapidez, quantidade ou timing. Eu não nego que alguns silêncios podem ser ensurdecedores e incómodos, mais reveladores do que as falas. Mas a crítica, penso eu, deve ser de outra natureza: por que razão é preciso dizer alguma coisa de novo quando as posições já são mais do que conhecidas, e inequívocas? O que se passa é quando não são. E aí pode haver um problema.



Fossem claras as posições dos principais dirigentes políticos contra práticas inaceitáveis na política e não era preciso entrar na correria das declarações, porque não havia equívoco. Ora, o que se passa é que a exigência de falar nalguns assuntos e não noutros tem que ver com a agenda mediática e com a sua aceleração. E isso torna certos assuntos quase histéricos durante vários dias e depois tão silenciosos como túmulos. Ora a consistência que deve ter a política vem de ter autonomia em relação aos media, coisa que cada vez menos acontece. E isso empobrece o discurso público e fá-lo andar ao sabor dos jornalistas e da sua eterna procura de "novidade" e a sua enorme contribuição para o esquecimento.



Eu também não percebi o discurso do Presidente...



… porque a única pessoa a quem se aplica a maioria das suas palavras é a ele próprio e não me parece que fosse essa a sua intenção.