A guerra que Israel está a perder (1)

Israel é um Estado poderoso no plano militar e que suscitava grandes simpatias nas opiniões públicas das democracias ocidentais. As duas coisas protegiam-no de uma vasta série de inimigos à sua volta, era capaz de se defender com muita eficácia e tinha aliados que o apoiavam em termos económicos e militares. Esses aliados mudaram com o tempo, começaram por ser a URSS e os países socialistas, e acabaram por ser os EUA e as democracias europeias. Alguns desses aliados expiavam nessa aliança a culpa histórica do Holocausto, o que não era o melhor motivo, mas funcionava, e Israel aprendeu desde cedo a explorar essa culpa que correspondia à identidade genética do país. Seja como for, seja por ser uma democracia no meio de “monarquias feudais” como escreviam os comunistas, fosse porque os kibutz encaixavam numa forma de utopia socialista, quer porque era um estado que à distância parecia mais laico do que era, seja por mil e uma razões muitas das quais justas e aceitáveis, Israel dispunha de um capital de simpatia considerável.