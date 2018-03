Riscos diferentes no Al Andalus

Espanha teve 52 operações antiterroristas só em 2017. Portugal, zero. O que distingue os dois países, tão próximos mas tão distantes?

O impacto mediático de um facto pode, por vezes, ser definido pelo momento em que ocorre. Por exemplo: a detenção de alguém por suspeitas de estar a preparar um ataque terrorista tem um elevado valor noticioso se ocorrer pouco depois de um grande atentado, mas a sua importância pode ser reduzida se há vários meses não houver notícias do género. Estará aí a explicação para o facto de pequenas notícias como esta - a prisão de um espanhol convertido ao islão em processo de radicalização - passarem despercebidas na generalidade da comunicação social portuguesa.

Ao contrário do que possa parecer, estas notícias não são assim tão raras. Nem as detenções de suspeitos de ligações a movimentos jihadistas em Espanha. Pelo contrário. Entre 2013 e 2017, as autoridades espanholas prenderam cerca de 300 pessoas em inúmeras operações policiais contra o terrorismo jihadista, numa média que chega às 61 detenções por ano. Só em 2017, de acordo com o Ministério do Interior espanhol, foram feitas 52 operações policiais contra indivíduos ou grupos radicalizados em Espanha - um número recorde - que culminaram em 76 detenções. Ou seja, apesar da aparente acalmia, o risco de atentado terrorista continua a ser alto. Não é por acaso que em Espanha o nível de alerta das autoridades se mantém como elevado (quatro numa escala máxima de cinco) desde Janeiro de 2015.

Em Portugal a realidade não podia ser mais diferente. Nos últimos quatro anos não houve qualquer operação antiterrorista. E os mais recentes dados da Europol indicam que entre 2014 e 2016 houve apenas um julgamento em Portugal relacionado com o terrorismo jihadista. Trata-se do caso de Her Calunga Gima, um angolano que foi preso na pista do aeroporto de Lisboa e que acabou por ser absolvido do crime de terrorismo de que foi acusado. Para além deste caso, em Março de 2017, foi extraditado da Alemanha para Portugal o marroquino Abdesselam Tazi, suspeito de recrutar jihadistas para o Estado Islâmico. Colocado em prisão preventiva desde então, aguarda pela dedução da acusação. O nível de ameaça é, portanto, moderado, tal como reconheceu o Serviço de Informações de Segurança num recente ponto de situação sobre a ameaça terrorista em Portugal e na Europa.

Ocupando Espanha e Portugal o mesmo espaço geográfico e o mesmo lugar no imaginário destes grupos jihadistas - o mítico Al Andalus, território a reconquistar -, para além de fazerem ambos parte da coligação internacional que combate o auto-proclamado Estado Islâmico, a pergunta óbvia é: o que distingue Espanha de Portugal para, apesar de tão próximos, estarmos tão separados (e ainda mais distantes do que se passa em muitos países europeus)?

Parte da resposta é dada num recente trabalho da investigadora espanhola Carola-Garcia Calvo, do Real Instituto Elcano, sobre as relações bilaterais entre espanha e Portugal na luta congra o terrorismo global e a prevenção da radicalização violenta. A maioria dos jihadistas identificados em Espanha faz parte de uma segunda geração de migrantes económicos originários de países maioritariamente muçulmanos que chegaram a Europa na década de 1990. É este o segmento da população europeia, dizem as estatísticas, mais vulnerável à propaganda jihadista. Já em Portugal, apesar de ter começado na década de 1940 e ter tido um boom na década de 1970, a imigração muçulmana originária das ex-colónias tem características muito particulares: na maioria pertencia às classe média-alta e já conheciam a cultura e a língua portuguesas, o que lhes permitiu integrarem-se facilmente.

Um outro aspecto importante será o ramo maioritário do islão praticado em Portugal, o xiita, enquanto que em Espanha predomina o sunita. Essa diferença é importante porque influencia a implantação de movimentos muçulmanos transnacionais. Em Portugal o mais representativo será o Tabligh Jaamat. Em Espanha está amplamente espalhada uma rede salafista - justamente aquela que na sua versão mais rigorosa serve de inspiração aos grupos jihadistas.

Tudo isto explicará a diferença de números no que respeita à participação de jihadistas portugueses e espanhóis naquela que é a maior movimentação jihadista da história, provocada pelas guerras na Síria e no Iraque. Desde 2012 terão partido de Espanha 206 jihadistas, enquanto que apenas entre 10 a 15 portugueses se terão juntado a organizações terroristas como o Estado Islâmico - e nenhum se radicalizou em Portugal.

Se os níveis de preocupação e de alerta variam, nenhum dos países está a salvo de um possível ataque terrorista. Os motivos são vários: Portugal e Espanha compõem o chamado Al Andalus, referido diversas vezes como alvo na propaganda jihadista; fazem ambos parte da coligação internacional que combate o Estado Islâmico; existe o risco de os jihadistas que partiram para a Síria e para o Iraque voltarem a casa (já regressaram cerca de 30 espanhóis); fazem parte da União Europeia e da Nato. Em resumo, a falta de notícias não significa segurança. Porque o terror ataca quando menos se espera.