O mundo sombrio das portas giratórias

Na última semana soubemos que dois ministros do anterior Governo vão, direta ou indiretamente, trabalhar para dois dos maiores escritórios de advogados do País, exercendo funções em áreas que tutelaram enquanto governantes. Pedro Siza Vieira, ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, foi contratado pela PLMJ para "coordenar uma equipa multidisciplinar dedicada à assessoria às empresas e ao setor financeiro" levando para a firma "um conhecimento ímpar do tecido empresarial português". João Pedro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e da Transição Energética, vai trabalhar para o Instituto do Conhecimento, da Abreu Advogados, como consultor para as áreas da energia e do ambiente.