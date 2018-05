Três cartazes à beira do estrado

José Sócrates

– Do Largo do Rato, e certamente depois de muitas deliberações, gerou-se a montanha. O Partido Socialista, através de membros mais ou menos ilustres, descobriu a luz. Uma luz, pelo menos.Reconheceu, primeiro cripticamente, depois criticamente, o pecado original. Isto é, as acusações graves de corrupção contra membros do governo José Sócrates, incluindo o antigo líder.Falamos de uma parte da vida do PS (2005-2011) que era antes considerada de "renovação" e reforma profunda. E que veio depois do (mal explicado) descalabro no curtíssimo governo Santana Lopes.Esta admissão do mal tem muito que se lhe diga. Primeiro, contraria outras orientações, segundo as quais não se pode censurar alguém antes do trânsito em julgado de uma sentença. A presunção de inocência não pode ser diferente na vida partidária e na vida institucional, até porque esta, no actual regime, deriva daquela: não há possibilidade de candidaturas extrapartidárias ao parlamento. Pelo menos era o que se dizia até hoje, ou se supunha.Depois, vem num período obscuro. Ou, se calhar, para os cínicos, demasiado claro. É verdade que há acusação volumosa no caso Sócrates, mas ainda não chegámos a julgamento. E no "caso Pinho", não há sequer acusação final consolidada. Daí que nasçam as teorias de que tudo isto se relaciona com uma tentativa de limpar a cara e a memória, antes das legislativas, das quais vivemos já a longa pré-campanha.A seguir, tudo foi mal empacotado, em matéria de indignações e surpresas. O PM, por exemplo, meteu os pés pelas mãos, explicando que uma condenação, nos dois casos, criaria revolta, e que uma absolvição mostraria o rigor do nosso sistema judicial. Pode repetir?- A "directiva estratégica" do EMGFA prova que, com Silva Ribeiro, e não desfazendo, se alicerça um caminho para as Forças Armadas.Estas não precisam de reinventar a roda, mas de relembrar os seus valores. E de eliminar os excessos e os defeitos. E de falar claro ao poder político, exigindo meios onde aquele exige tarefas. E de não ter vergonha, nem de reconhecer limites, nem de afirmar capacidades. E de aproximar jovens e velhos quadros, operacionais, planeadores e logísticos, comandantes e comandados. Todos são essenciais.Quando ao decisor institucional, cumpriu a regra católica do arrependimento. Compreendeu finalmente que nada ganhava em se manter à margem de todos os compromissos NATO propostos, nem de afirmar plenamente o interesse nacional, mesmo se sozinho ou pouco acompanhado, noutros.O BE é pequeno, e não pode guiar a política do Estado, que tem de ser grande.- Morrer na mata, quase sozinho, como os leões, escreveu o antigo conselheiro André Thomashausen a um amigo, sobre o amigo.A verdade é que a partida de Afonso Dhlakama dá que pensar. Guerrilheiro desde os 21 anos contra os campos de concentração, a polícia política, a colectivização forçada, a asfixia de certa ala da Frelimo, "Djaca" tolerou vários "roubos eleitorais", depois de aceitar a paz.Não interessa aqui discutir se tais fraudes foram verdadeiras: a Renamo achava que sim, e mesmo assim manteve-se no "processo", ao contrário de outros exemplos.Houve um tempo em que os membros da oposição moçambicana eram tratados como "bandidos armados". Agora são um partido, que sofreu altos e baixos. Resta saber, a prazo, quem continuará o "Messias": os militares, em torno de Ossufo Momade, o aparelho político, com Manuel Bissopo, ou a nova geração, com a sobrinha do falecido, Ivone Soares.Moçambique precisa de tranquilidade e reconciliação justa, e Portugal tem de ajudar este seu descendente.Bem sei que Angola é mais "glamorosa". Mas na lusitanidade não pode haver filhos e enteados.E já agora, sobre Angola, continuam a cair as mentiras sobre a "guerra fria" entre Luanda e Lisboa. As "fake news" locais possuem perna curta, e são transparentes quanto à origem.O estado de miséria moral português mede-se pela transformação do futebol de desporto em teologia.Mas é preciso voltar a colocar a bola ao centro. No seu lugar. E de ressuscitar a qualidade, a técnica e a garra do jogo nacional, e das suas escolas. Em vez de ali encontrar o refúgio que outros procuram na pinga, na droga, na má vida, no espancamento conjugal ou em pequenos crimes entre amigos.Antes de tudo, dizer a verdade. O Benfica desmoronou-se este ano, apesar de conspirações e invejas, por culpa própria.E o FC Porto chegou ao topo, dignificando Portugal na Europa e ganhando o campeonato, porque foi melhor, e foi mais bem treinado e moralizado.Amar um clube não pode significar a cegueira.Estamos a entrar em semanas decisivas para o mundo. O encontro entre Trump e Kim Jong-un, na Casa da Liberdade e no complexo de Panmung-Gak, pode dar-se, sem manipulações, se o chefe norte-coreano conseguir vencer as últimas resistências internas, e convencer os duros de que não há outra solução. Sem paz, Pyongyang perde na vida do homem da rua e na via das armas.Por causa disto, e da economia, e do estado miserável e dividido, "videirinho", da oposição americana, Trump tem uma sondagem superior a Obama. Da insuspeita Reuters.O milionário aparece à frente em todas as categorias, incluindo na política externa. A coisa é tão perturbante que o próprio sondador tem medo, e refaz as contas.Nos livros, duas visões "impressionistas" dos EUA: de Paul Theroux, Sul Profundo, e de Salman Rushdie, A Casa Golden. Douglas Murray chove sobre o molhado em A Estranha Morte da Europa, mas há uma ou duas ideias dentro da modorra. Quanto a Pedro Manuel Monteiro, relembra os blindados das forças portuguesas contemporâneas, das guerras de África às missões de paz, em Berliet, Chaimite e UMM, com muitas fotografias inéditas.Concertos marcantes: Mano a Mano, de dois dos maiores guitarristas portugueses actuais, dia 17, no Palácio Belmarço de Faro, o pianista Enrico Intra, jazz melódico na beleza extrema de Reguengos de Monsarraz (15) e Viviane (na foto) canta Piaf, com um twist, na Casa da Música (17).