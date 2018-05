Uma nova arquitectura do mundo?

Mergulhados nos problemas comuns da nossa subsistência, podemos nem sempre ter tempo para perceber o que se passa entre as Coreias. Mas a verdade é que, depois de uma ameaça global, parece haver a promessa de uma nova ordem. Será mesmo assim?

Há uns meses, muitos observadores ingénuos (mas sobretudo ainda doridos com o Donald) juravam que Trump e Kim Jong-un iam começar a Terceira Guerra Mundial.



Olhavam só a superfície, a vozearia das ameaças, a demonstração da dissuasão, da força e do bluff.

Ignoravam que, no subsolo, e ao lado do reforço de tropas e materiais em Guam e nas bases americanas no Japão e na Coreia, ou dos testes do rebaptizado "Rocket Man", existia um movimento concertado de apalpamento de pulso, e diálogo, entre Washington e Pyongyang.



Envolveu diplomatas na ONU, chefes e subchefes dos serviços secretos, especialistas da Universidade Johns Hopkins e ex-directores do departamento de Estado, entre outros. Incluindo Bill Clinton: leram bem.



Ao contrário do que foi imaginado por alguns, este movimento não é fruto de uma estratégia chinesa, e muito menos russa, mas da redescoberta, em Washington, de um sincero desejo norte-coreano de falar com o "imperialismo", desde que não haja humilhação.



Este objectivo do regime "nacional -comunista" era em parte confessado a elementos selectos (e secretos) em Seul, mas só a espaços foi aproveitado pelos EUA.

Repare-se que o possível contacto directo e cimeiro entre Washington e Pyongyang, prescindindo dos intermediários do costume, pode tornar Pequim e Moscovo como meros acessórios no grande jogo estratégico regional.



Uma Coreia que deixe de precisar de protectores nucleares leva à saída das forças americanas da região, e retira também argumentos à modernização militar chinesa. É um jogo arriscado, porém, e não deve ser comparado literalmente ao processo de unificação alemã, apesar de possuir muitos pontos de referência.



Claro que nos casos alemão e coreano havia povos-nações divididos em estados conflituantes, em parte separados pelo "artifício" da "ideologia". Mas enquanto a RDA tinha de cair, na sequência inevitável da dissolução da URSS, por ser um mero estado-satélite do estalinismo e sucedâneos, a Coreia do Norte criou um sistema autónomo. Com muitos elementos de tirania oriental, linguagem trabalhista e às vezes marxista-leninista-maoista, mas independente do curso político, das reformas e das contracurvas da Nova China.



Na unificação alemã, a voz da história e das raízes não foi tão importante quanto o desejo genuíno de uma libertação a leste: os habitantes do quarteirão de Pankow, de Leipzig ou de Dresden queriam obviamente reassumir a sua filiação na pátria de Goethe e Hegel, mas desejavam sobretudo viver como mulheres e homens sem amarras.

No caso presente, ninguém discute – ainda – nem as liberdades nem os outros problemas dos "direitos humanos".



O elefante na sala, como se costuma dizer, não foi mencionado na Declaração de Panmunjon. Nada de referências aos campos de concentração a norte, nem à "exploração capitalista" a sul: apenas o soletrar de um desejo de paz, e de reunião de famílias separadas.

E houve a promessa de "desnuclearização": esta foi uma mensagem não apenas intercoreana, mas para o que antes se chamava "poder ianque". É que se Pyongyang tem o átomo, Seul não o possui. Depende do átomo americano.

Por fim, a unificação alemã foi essencialmente um processo com líderes certamente visionários, mas comandados pelas massas, e face à evidência da desagregação e do caos a leste.

No caso coreano, a sul e a norte, é o poder político que, solidamente, agarra as rédeas: não é a rua (ainda) que manda. A "transição" é controlada.



O primeiro passo foi dado com a cimeira Kim-Moon. Agora falta o essencial: o encontro Trump-Jong-Un.

Pode correr mal. Washington quer o fim dos testes, das ogivas e das reservas de material nuclear do Norte. É capaz de aceitar uma retirada militar, se isso acontecer. Mas não sem isso.

E Pyongyang quer o fim das sanções. Mas estas não são só bilaterais.

Há, claro, o ponto comum, capaz de disfarçar um desaire: a celebração de um tratado formal de paz.

Já não seria mau.



Donde venho?

O Tribunal Constitucional julgou as "barrigas de aluguer", pondo o direito individual (não a "curiosidade pública") ao conhecimento das origens genéticas acima da protecção do anonimato dos dadores.

O facto de outra decisão do mesmo órgão, com diferentes magistrados, haver adoptado perspectiva diversa é irrelevante.



Ao contrário do que se julga, o TC nunca declara "constitucionais" nenhumas normas, como que garantindo eternamente a sua correspondência à Lei Fundamental. Limita-se a dizer se as regras que julga são ou não "inconstitucionais".



Ou seja, afirma, num momento histórico determinado, que uma norma é ou não é "desconforme" à CRP.

Mas, salvo referência expressa, dispõe para o futuro.



Interesses

Ao lado da questão legal, continuam os duelos pessoais sobre a divulgação de interrogatórios ao ex-PM. Como dizia um dia Vasco Pulido Valente, a propósito de outras cruzadas, "esta gente odeia-se".

Mas a verdade é que, depois de uma acusação pública e notória, volumosa, metódica e documentada, depois do uso frequente, nos media, e de forma compreensível, do "direito de defesa" dos arguidos, depois do fim do regime de sigilo, pode criar-se a ideia de que o "interesse público" justifica a violação do artº 88 do CPP.

Tal interesse não é subjectivo. Mas é ainda a um tribunal, e não aos comentadores, que cabe decidir se há circunstâncias atenuantes, neste aparente crime de desobediência simples.



O triunfo da reacção

Maio de 68 – Uma Contrarrevolução Conseguida (D. Quixote), irritou muitos bem-pensantes. Régis Debray (na foto), companheiro de Che, "gaullista de extrema-esquerda", criador da teoria "mediológica" (sobre a transmissão dos símbolos), angustiado pensador sobre a morte e a ressurreição do Sagrado na vida do Ocidente, zurze os tumultos de há meio século.



Tese: o que triunfou em Maio foi, não a revolução, mas o seu contrário. Isto é, a sociedade burguesa reciclada, o novo capitalismo "libertário", o egoísmo individualista, o "americanismo francês" (alguns chamaram -lhe "galo-ricanismo"), a trilogia feminismo-ecologismo-pedagogismo. E a transformação da informação em publicidade, e desta em comércio.