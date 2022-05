Portugal na Grande Guerra

O Orçamento Geral do Estado para 2022, vulgo “Plano Medina”, reflete de forma realista e responsável as consequências militares da guerra em Portugal, incluindo ameaças, riscos, direitos e deveres?

Portugal entrou no conflito de 1914/18 com inúmeras carências, só em parte minoradas com o meio esforço, meio encenação do “Milagre de Tancos”, que trouxe do caos republicano um Corpo Expedicionário para a Flandres.