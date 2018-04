Pequenos crimes entre amigos

Falar claro sobre a Rússia, e o que se passa hoje de gravíssimo entre ela e o mundo, não pode causar incómodo a ninguém. Precisamos de afastar as nuvens de histeria dos suspeitos do costume, e ver só os factos

Portugal tem boas relações com a Rússia, desde que esta renunciou ao seu passado soviético, e prometeu não o repetir.

Para Lisboa, liberta das distopias sangrentas do PREC, a grande nuvem da URSS não era tanto a existência de um estado-prisão, tão bem demonstrado por Alexander Soljenitsine, mas a aventura imperial. À asfixia interna teriam de ser os russos a responder. À expansão agressiva precisavam de resistir todos os ameaçados, em que nos incluíamos.



Depois de 1991, Moscovo manteve sempre grandes encarregados de negócios e embaixadores em Lisboa: lembro Sergei Krylov, Sergei Andreev, Alexander Smirnov, Gennadi Tarasov e Pavel Petrovskiy.

As relações empresariais entre os dois países prosperaram, e a cultura não precisava de se cultivar: estava viva.

Nada disto tinha a ver com partidos.



Desde que Álvaro Cunhal proclamou (num daqueles momentos dramáticos, nos quais vemos a mudança da história) a dor de ver a "odiada bandeira dos czares" voltar a flutuar no Kremlin, que o PCP cortou o cordão umbilical com o Sol da Terra. E Couto dos Santos, ex-ministro de Cavaco Silva, tornou-se um dos representantes da Nova Rússia em Lisboa. E Paulo Portas pôde dar asas à sua russofilia. E Dimitry Rogozin, hoje uma das figuras gradas de Putin (e então embaixador na NATO), pode dizer-me, na SIC, que, "como cristão russo tradicionalista", era a favor da destruição do mausoléu de Lenine, e da sua transferência para uma campa comum.



O que se passa hoje entre a Rússia e a União Europeia (e o que, por acidente, se chama Ocidente) não tem a ver com grandes juízos, trovejantes ou radiosos, sobre o futuro ou o passado do regime político que Vladimir Putin tem encarnado, desde 1999.



Todos temos opiniões e interpretações sobre esse regime, todos conhecemos os dedos acusatórios sobre certos oligarcas, a máfia, ou os ocupantes da Crimeia e do Donbass. Todos os que admiramos a Grande Rússia lamentamos, certamente, que ela não seja mais conhecida pelos seus produtos e marcas de paz, pelos seus actores e pelos seus frigoríficos, do que pelos seus caças e mísseis.



Mas o que está em causa hoje, depois de Salisbury, é mais simples. Mais complexo, mas mais simples. Trata-se de um problema gravíssimo de segurança: uma neurotoxina que corresponde a uma fórmula desenvolvida apenas num laboratório russo, e que devia ter sido destruída até ao fim de 2017, sob controlo da ONU, apareceu no Reino Unido.



Só a ameaça de trânsito, pela Europa e pelo mundo, de uma substância indetectável, que pode causar danos imediatos, e até a morte, num indivíduo-alvo, ou numa multidão, serve para lançar o alerta.

A Rússia, enquanto estado, pode não ter nada a ver com isto. Mas se, por descuido, negligência, falha sistémica ou outra razão, deixou esse veneno sair de seu território, está estritamente obrigada a, pelo menos, prestar explicações.



Moscovo não quererá, certamente, obrigar a União Europeia a boicotar o Mundial de futebol, como aconteceu, no tempo da URSS, com os Jogos Olímpicos, e a propósito do Afeganistão. Que foi mesmo invadido. Eu vi.



P.S.: Em 16 de Maio de 1968, Ramon George Sneya entra na embaixada do Canadá em Lisboa. Recomendado por um tal Henry Moos (a razão da vinda à beira do Tejo), consegue alterar o nome no seu passaporte, alegando erro tipográfico: "Sou Sneyd." Fica no Hotel Portugal, de terceira classe, perto do Terreiro do Paço. Vive no submundo da capital durante 10 dias. Tinha andado por Toronto e Londres, e queria ir para a Bélgica. O seu verdadeiro nome era James Earl Ray. É detido no Reino Unido por causa do novo documento. Tinha matado Martin Luther King semanas antes. Tudo o resto é suposição, teoria (gangues de droga, máfia, CIA, um estado africano), o alegado envolvimento de Raul "Dago" Coelho, e o grande romance de Antonio Muñoz Molina, ou o esforço de descobrir "algo mais além" do advogado Bill Pepper. Mas parece pouco crível que James, oficialmente um marginal, tenha agido sozinho.



Bancos de assaltantes

BPN, BPP, BES, Banif, Montepio. Continua a espantosa injecção de dinheiro público, ou destinado à protecção social, na má banca. As desculpas para não haver processo falimentar são várias, mas redundam sempre numa suspeita: a de que não há bancarrota, para não colocar os credores em pé de igualdade.

Com resgate, ganham os que teriam mais a perder com a falência.

Que esta prática de recurso ao Estado nos tempos maus, e de "liberalismo" nos bons, possa satisfazer certos arautos de um capitalismo à la carte ainda se percebe.

Que satisfaça as pernas em que se apoia a "geringonça" já não se entende.

A não ser que a nossa "esquerda" seja, como alguns dizem e muitos suspeitavam, um embuste.



Inferno: o Inverno da alma

Eugenio Scalfari é um entrevistador heterodoxo: reproduz tudo de memória. Espécie de confidente do Papa Francisco in partibus, isto é, como que a voz papal em terras de infiéis, está na origem de novo escândalo: segundo ele, ou a sua memória, o bispo Bergoglio terá negado a existência do Inferno.

Mas se atentarmos bem na entrevista, o que se diz ali é que não se pode confundir a iconografia infernal, pia ou profana, com a doutrina. E o que esta proclama é que o Inferno se reduz à ausência de Deus. Por outras palavras, o deserto perpétuo.

Não chamas e caldeirões, mas a desolação do Inverno. O nada. Ou a impossibilidade, por escolha própria e consciente, da vida eterna.

Será escandaloso?



Olhar, ouvir, ler

Muito bem: depois de várias peripécias, A Morte de Estaline, obra-prima de comédia política sobre o totalitarismo sucessório, vai estrear a 25 de Abril. É uma boa ironia. Só espero que seja verdade. Aqui, no posto de comando, está-se atento.

Na música: Absence, de Randalu/Monder/Ounaskari (ECM), jazz planante de outro mundo, e três edições de inéditos de Zappa outra vez disponíveis: One Shot Deal, Philly 76 e Eihn. Fragmentários, mas essenciais para compreender o mestre.

A ler: Lavrenti Béria, ou José Milhazes outra vez no essencial, Niall Ferguson e O Horror da Guerra, Na Prática a Teoria É Outra, textos completos de Victor Cunha Rego, e O Terror entre Nós, de Henrique Cymerman e Aviv Oreg.