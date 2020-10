Para maiores de 18 anos

ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Em 1841, o recém-eleito Presidente americano William Harrison, um ex-general e agricultor de 68 anos, entusiasmou-se, e ficou duas horas a arengar ao povo.Era o discurso inaugural, no frio e na humidade de uma manhã de março, com o chefe de estado ligeiramente vestido. Três semanas depois contraía uma pneumonia e desaparecia.Na altura, a Constituição americana não tinha ainda todas as emendas que conhecemos. Estava pouco preparada para lidar com as emergências da vida real.