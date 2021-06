Do que não gostei

Não gostei de ver uma intrigalhada – só a benefício dos jogos do circo e dos gladiadores – fabricada entre o PR e o PM, a propósito de "marchas atrás": no desconfinamento e no pós-estado de emergência.



Não gostei. Interessa-me pouco o relato cor de rosa ou as lendas negras sobre as relações pessoais de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. A um português comum, o que importa são os atos e as políticas, as ideias teóricas e a colocação destas em prática. As promessas de campanha e o que se cumpre, após a dita.



Não gostei de ver o Governo aprovar um diploma que suspende o direito de circulação de cidadãos, sem promulgação do Estado de Emergência. O que manifestamente viola o artº 19º da Constituição.