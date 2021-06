Os dados estão lançados

Entre 1975 e 1985, em Portugal, várias embaixadas e consulados foram atacados, vandalizados, destruídos à bomba, e diversos diplomatas, funcionários de segurança e familiares mortos ou feridos.

A proteção dessas missões estrangeiras é um dever absoluto e inalienável do estado hóspede, e, pelo menos desde a codificação na Convenção de Genebra (1961), indiscutível.



Não há assim que censurar as medidas de proteção tomadas pelas forças de segurança portuguesas nesses recintos, ou no seio da comunidade diplomática, nem os conselhos e cautelas dadas pelas mesmas entidades nacionais aos funcionários estrangeiros.



Por outro lado, há protocolos e acordos entre Portugal e aliados, no que toca à proteção de pontos sensíveis, documentos e pessoas, e na prevenção geral face ao terrorismo e outra criminalidade organizada.