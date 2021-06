Destapar a TAP

O duelo entre a Ryanair e um ministro português é menorizante, porque só as repúblicas das bananas entram em polémica com privados, respondendo excessivamente aos excessos destes, tropeçando a cada minuto nas armadilhas mais óbvias, caindo no ridículo ao abandonar o Estado para discutir na taberna.



Mas convém não tapar o sol com a peneira.



O problema importante para os portugueses não é a mensagem aparentemente justicialista e salvífica do patrão da Ryanair, uma empresa comercial, que nunca foi a Madre Teresa de Calcutá.