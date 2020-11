ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de novembro de 2020.

Noutras alturas da História, a Humanidade parecia estar à beira do fim.Já não falo dos alegados Terrores do Ano Mil, tão bem investigados e desmontados pelo cardeal Cerejeira, ou do pânico tecnológico por causa do sinistro Y2K, vírus secreto dos computadores, que provocaria o caos em 2000.Agora o televangelista Pat Robertson (que, mesmo para o seu rebanho, já teve dias melhores) jura ter-lhe Deus assegurado uma vitória de Trump. Acrescentando, porém, que em 2025, um asteroide chocaria contra a Terra.