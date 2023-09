Na Madeira, em 1976, PPD e CDS, separados, tiveram mais 16 mil votos do que agora, juntos. E os três “populistas” conseguem hoje mais sufrágios do que o PS, e mais de metade do voto em Albuquerque.

Em 1854, Herman Melville escreveu As Encantadas, situado nas Galápagos, mas levado ao cinema em 1965, e transportado para o Atlântico. Numa inóspita ilha aparentemente deserta, plantada no oceano, chocam-se as memórias do inferno e do paraíso. Na Madeira, essas colisões, agora partidárias, associam-se a uma história de dureza, ventura e trabalho.