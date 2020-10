A transição americana

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

Convém nunca esquecer: nas sondagens, em 2016, muitas distâncias entre candidatos eram inferiores à margem de erro possível.Trump ganhou sete estados importantes com 5% ou muito menos dos votos (Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Flórida, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan), e o Texas, um bastião importante dos republicanos, com menos de 9%.No total, foram 150 votos no Colégio Eleitoral, 60% dos que necessitava para ganhar.