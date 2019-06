A próxima batalha nacional

Não virá aí o dilúvio político. O que nos une é mais forte do que o que nos divide. O bom senso nacional é superior à estupidez. O “pragmatismo” continuará a ser a “ideologia” central. Quem não conseguir, neste meio, trazer novas ideias práticas, nem mostrar soluções, nem ultrapassar etiquetas, perde redondamente. As palavras – sobretudo erradas – não ganham votos

12-05-2019

Entre 2004 e 2019, o mundo mudou, os povos mudaram o mundo, o mundo mudou os povos. A vida misturou-se com a morte, a esperança com o abandono, o fim com o recomeço. Cada número deste Relatório, ao longo de 15 anos, testemunhou os factos, as causas e as consequências. Abramos os arquivos