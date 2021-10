A cidade e as serras

Se a vitória absoluta era não só a mera vantagem, mas a melhoria dos resultados de 2017, e a derrota absoluta não apenas a queda em relação a 2017, mas a sua não compensação com ganhos, então não há vencedores nem derrotados absolutos nestas autárquicas, com as exceções da CDU e do BE.



O PS é vencedor relativo, porque continua a ser “O” partido do poder local (895 eleitos camarários municipais, contra 787 de PSD só ou coligado), mas recua. Perde presidências de câmara (menos 9), mandatos (895 contra 951 em 2017), lugares em assembleias municipais (menos 240) e sofre o grande terramoto de Lisboa.



O PSD é perdedor absoluto, mas vencedor relativo, na medida em que, só ou coligado, progride, ganha maiorias absolutas (mais 12), mandatos nas câmaras (mais 54), e sobretudo mais 11 presidentes das mesmas. Para já não mencionar mais 115 lugares em assembleias municipais. E consegue somar um total de 32,06% dos sufrágios nacionais para municípios, a menos de 3% do total nacional do PS.