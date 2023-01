Criamos máquinas como antes criámos deuses e uns e outros podem devorar-nos, porque por algum motivo não sabemos viver sozinhos e precisamos de criar as armadilhas que nos hão-de destruir.

O problema do algoritmo

Entro no carro num dia de sol de Inverno, depois de muita chuva. O motorista olha-me pelo retrovisor e sinto-me obrigada a iniciar uma conversa sobre o tempo. Mas rapidamente acabamos a falar não do tempo que faz, mas do tempo em que ele já não tem o que fazer.