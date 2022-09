O culpado está no espelho

"A culpa não pode morrer solteira". Estamos sempre obcecados com a ideia de encontrar um culpado. O problema é que, essa sanha que nos atiça no encalço de um bode expiatório, nos põe sempre do lado de fora das responsabilidades. Somos os que erguem o cutelo sobre o pescoço do cordeiro dado em sacrifício. Nunca os responsáveis pelo que aconteceu.