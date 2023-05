O pobre é aquele que primeiro sente na pele qualquer mudança política. Depende da escola pública, do SNS, dos transportes públicos e dos apoios sociais. E, no entanto, é o primeiro a desistir de escolher.

Como pode um punhado de gente no topo da pirâmide pesar mais do que a base onde está a maioria? A pergunta pode parecer um contrassenso, quando é de votos que se fala, porque na democracia somos, em tese, todos iguais. Mas há um dado que me sobressalta enquanto vejo as notícias sobre as eleições espanholas e descubro no El Diário um trabalho sobre como a abstenção é tanto maior quanto mais pobre o bairro de quem vota.