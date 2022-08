Devíamos levar a sério o Verão

Como a avestruz, preferimos enterrar a cabeça na areia. E, todos os anos, fazemos o mesmo ar surpreendido e chocado com as notícias que nos chegam no Verão.

A primeira vez que alguém terá usado a expressão silly season foi em Julho de 1861 num artigo publicado no Saturday Review. O texto era sobre como a qualidade jornalística do jornal The Times caía com o encerramento dos trabalhos no Parlamento inglês, quando "os grandes homens" saíam de Londres para a pausa estival.