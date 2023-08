Liberdade de expressão e futebol: água e azeite?

QUEM SE INTERESSA pelo estado da liberdade de expressão em Portugal, que deixa bastante a desejar, tem um especial foco de atenção: o desporto em geral e o futebol em particular. Se é verdade que o Estado português tem um historial embaraçoso de condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por decisões judiciais que valorizam o direito à honra em desrazoável e ilícita sobreposição ao direito à liberdade de expressão, aquilo que se passa no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, órgão composto por 13 juristas, faria sorrir qualquer juiz do século XIX.