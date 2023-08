Boucherie Mendes vs. Millennials (ft. Deloitte)

CONGRATULE-SE quem não tem conta na rede social LinkedIn – onde se aprende muito pouco e desaprende ainda mais – ou simplesmente não recebeu o link para a última publicação de Pedro Boucherie Mendes – atualmente Diretor de qualquer coisa na SIC, onde participa no obscuro programa Irritações, em que só Luana do Bem salva a honra do convento, e eterno aspirante a pessoa interessante. Movido pela sua eterna aspiração já supramencionada, Boucherie Mendes escreveu “10 conselhos Amazing” (seja lá o que isso for) para jovens trabalhadores das empresas portuguesas. Na lista, incluiu conselhos como evitar “pedir para sair mais cedo para ir ao Harry Styles”, “não irem sempre todos ao mesmo tempo beber café, fumar e beber uma kombucha” e, claro, aceitar que se “ganham pouco” – foco nas aspas – “é porque os impostos em Portugal são altos e lembrarem que não é o vosso chefe, nem a vossa empresa, quem decide os impostos que se pagam em Portugal”.