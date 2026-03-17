Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
17 de março de 2026 às 23:00

Célia Ramos v. Peru: O tabu da esterilização forçada

O regime de Fujimori, ao esterilizar centenas de milhares de mulheres contra o seu conhecimento e vontade, cometeu crimes contra a humanidade, no entender do tribunal.

Na semana passada, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos proferiu uma decisão histórica em matéria de direitos reprodutivos ao condenar o Peru no trágico caso de Célia Ramos – uma mulher de 34 anos com três filhas a quem, em 1997, o Estado peruano retirou o útero sem o seu consentimento. Célia Ramos morreu 19 dias depois devido a complicações relacionadas com o procedimento.

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