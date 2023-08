Uma justiça séria e eficaz tem de ser tecnológica

Recentemente, visitei o Tribunal de Sintra para fazer uma tarefa pela última vez: levantar as gravações de um julgamento, munida de um CD-ROM. É uma tarefa que só pode ser encarada com humor.

QUEM PASSOU esta segunda-feira, 31 de julho, pelo Campus de Justiça, em Lisboa, encontrou um grupo de mais de 30 pessoas que aguardavam a leitura da decisão instrutória no processo BES/GES, marcada para as 14h. À porta do tribunal, encontravam-se, como de costume, alguns lesados e os seus familiares, ansiosos, desesperados, revoltados. A presença daquelas pessoas à porta do Tribunal confirma que o andamento deste processo é uma das poucas âncoras para a sua sanidade mental. Uma réstia de esperança de que se faça justiça e que os responsáveis paguem pelos danos que lhes foram injustamente provocados.