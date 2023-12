10:00

A revolução não passará na televisão, mas talvez passe no Tik Tok

Hoje, ao contrário do que escreveu Gil Scott-Heron, podemos mesmo assistir a revoluções intervaladas com publicidade, olhando para o Tik Tok ou para o X. Pela primeira vez na história, as vítimas e os oprimidos têm a possibilidade de filmar e divulgar a sua mensagem diretamente para milhões de pessoas.