08:00

Pornografias

Estou com os “pacifistas”. Quer a Sra. Inna Ohnivets, quer o Sr. Maksym Tarkivskyy deviam aplaudir o PCP e, já agora, descer a avenida com os camaradas. Só para provarem que nada têm a ver com o poder “xenófobo e belicista”, “rodeado de nazis”, que o PCP afirma existir em Kiev.