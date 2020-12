Parques jurássicos

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.

AS VACINAS estão a caminho e as perguntas dos cépticos acumulam-se: será que teremos organização e capacidade para vacinar a população em 2021? É uma boa pergunta – e a nova relutância do Governo de envolver os privados na operação só mostra que ninguém aprendeu com os desastres da segunda vaga.Mas existe uma outra questão, sussurrada, que importa lembrar. Não, não é saber se existem vacinas para todos. É, pelo contrário, saber se todos vão tomar as vacinas quando chegarem.