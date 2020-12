ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de dezembro de 2020.

Marisa Matias declara-se social-democrata. Catarina Martins, nas últimas legislativas, já tinha dito o mesmo. Estarão erradas? Ou o rótulo serve apenas para conquistar o eleitorado manso que se deixa enganar por estas coisas?Só Deus sabe como sou insuspeito de simpatias bloquistas. Mas eu diria, com a devida vénia ao sr. Bernstein, que a política portuguesa é toda ela social-democrata, entendendo-se pelo termo uma emancipação do marxismo que recusa o caminho leninista. O PCP seria a excepção, pelo menos na teoria; mas, na prática, haverá coisa mais social-democrata do que aceitar a maçada da democracia para depois reivindicar melhores salários e pensões? Lenine deve estar a dar voltas na cova com estes "revolucionários".