Palavras mal ditas

FERNANDO MEDINA TINHA UM SONHO: abrir em Lisboa um "Museu dos Descobrimentos". Mas Medina, com pouca sensibilidade cultural, não ouviu algumas luminárias sobre o assunto, que o teriam demovido da sua aberrante ambição.Felizmente, as luminárias reuniram-se em carta aberta e tentaram moralizar os rústicos sobre o problema da palavra "descobrimento". Dizem eles que a palavra remete-nos para o mundo dos séculos XV e XVI – eurocêntrico, claro –, reduzindo os povos e os territórios "descobertos" a meros sujeitos passivos da história. A ideia, ridícula e insultuosa, de que os portugueses "descobriram" o que quer que seja só é aceitável se tomarmos como perspectiva o nosso pequeno, insignificante e absolutamente risível canto geográfico.E os autores da missiva vão mais longe: o que diriam os europeus se a China, depois de ter descoberto o caminho marítimo para a Europa, inaugurasse em Pequim um museu para celebrar o "descobrimento" dos europeus?Confesso que me seria indiferente. Porque, na minha indiferença, talvez resida o multiculturalismo em estado são: se todas as civilizações têm igual validade cultural, podemos concluir que é inteiramente legítimo que os chineses tenham o seu ponto de vista sobre a história, mesmo que esse ponto de vista não coincida com o nosso ponto de vista.Acontece que as luminárias da carta aberta, em nome da tolerância e da compreensão do Outro, cometem o erro primário de se esquecerem dessa tolerância e dessa "compreensão" para uma civilização em particular: a "civilização ocidental". Como lembrava o filósofo Roger Scruton, esse é o paradoxo dos "fanáticos da tolerância": eles pedem respeito para todos os povos, excepto para um povo em particular. Por sinal, o povo a que pertencem.Só isso explica que, para aquelas cabeças confusas, os portugueses estejam interditos a qualquer "narrativa" sobre o seu passado. O que eles não teriam a coragem de dizer sobre uma tribo africana é abertamente defendido contra a tribo ocidental.Cuidado, luminárias: o racismo invertido não deixa de ser uma forma de racismo.SAUDADES DA ADOLESCÊNCIA. Sobretudo dos mancebos sexualmente frustrados – tradução: toda a gente – que hoje me parecem cavaleiros da Távola Redonda.Havia de tudo: os fantasistas, que gostavam de alardear as aventuras que não tinham; os desinteressados, que sofriam em privado as agruras da fome e depois simulavam em público desinteresse pelo assunto; e os científicos, que compensavam a ausência de acção com um estranho amor pelas ciências "duras" (digamos assim). Estes últimos dividiam-se, por sua vez, entre fãs do Star Wars e fãs do Star Trek. Por razões que sempre me escaparam, odiavam-se de morte.Saudades da adolescência, disse eu? Reafirmo. Basta ler a prosa disponível sobre o atentado em Toronto, que provocou 10 mortos e 15 feridos, e que terá sido cometido por um membro do movimento "incel".O bizarro nome, que encontrei pela primeira vez no The Guardian, refere-se a um grupelho virtual que se identifica como "celibatários involuntários". E que, exactamente por isso, cultiva um ódio letal às mulheres que os ignoram (as "Stacys") e aos homens que as mulheres não ignoram (os "Chavs").Um dos ídolos da turba é Elliot Rodger, que já tinha mostrado as garras na Califórnia quando matou 6 pessoas. O móbil do crime foi não ter namorada.O submundo "incel" considera Rodger um herói. É provável que Alek Minassian, o terrorista de Toronto, conheça igual consagração.À primeira vista, eu pasmo com a irracionalidade destes monstrinhos. Mas, à segunda, não há nada de original no fenómeno: será preciso lembrar que o combustível do terrorismo é sempre o ressentimento?A palavra tem um historial filosófico respeitável e é muitas vezes confundida com a prosaica "inveja". Não são a mesma coisa. Citando novamente Roger Scruton, o invejoso deseja algo que os outros possuem; o ressentido deseja destruir aqueles que possuem algo.Escusado será dizer que a história, e em especial a história contemporânea, é um cortejo de ressentimentos – e Marc Ferro, em ensaio primoroso (O Ressentimento na História), deixou páginas que merecem leitura. Dos jacobinos franceses aos bolcheviques de 1917; do cabo austríaco com pretensões artísticas ao jihadista com pretensões apocalípticas, os ressentidos partilham o mesmo credo: uma vontade de destruir o espelho onde encontram o reflexo dos seus fracassos.