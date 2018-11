Liberdades de expressão

ESTAMOS SEMPRE A APRENDER. Uma mulher austríaca afirmou há uns anos, em dois seminários na cidade de Viena, que o casamento de Maomé com uma das suas mulheres era um caso de pedofilia. Maomé, já na casa dos 50, desposava Aisha, com apenas 6. A consumação do matrimónio, segundo os especialistas, só se teria dado aos 9, o que parece fazer toda a diferença.Confesso a minha ignorância sobre o assunto e um desinteresse profundo pela vida sexual do Profeta. Mas também confesso o meu interesse político quando os tribunais austríacos condenaram a donzela. Os comentários sobre as preferências românticas de Maomé podiam causar "indignação justificada" no país e perturbar o sono dos justos.A mulher não se convenceu e, em nome da sua liberdade de expressão, recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Essa nobre corte confirmou o que os tribunais nativos já tinham decidido: sobre o Profeta, não pode haver pilhérias susceptíveis de o tornar menos digno de adoração.O caso passou entre os pingos da chuva porque o nosso pessoal, compreensivelmente, esteve precupado com o fascismo do outro lado do Atlântico. Pena que, deste lado das águas, um fascismo de feição diversa lá vá fazendo a sua doutrina, reintroduzindo pela porta do cavalo a criminalização da blasfémia, que tanto trabalho nos deu a enterrar.Se o raciocínio do Tribunal Europeu é para levar a sério, isso significa duas coisas.Primeiro, que uma afirmação capaz de causar "indignação justificada" em qualquer religião deve ser suprimida para preservar a paz social. Como, por definição, a alma dos crentes se indigna com facilidade, isso implicará o fim da liberdade de expressão – ou, em alternativa, comissões de censura prévia para matérias religiosas.Por fim, importa lembrar que o que é válido para Maomé será por maioria de razão ainda mais válido para Jesus. Isso traduz-se, para início de conversa, numa limpeza considerável da Arte, da Filosofia e da Literatura contemporâneas, para não falarmos já de um certo sentimento anticristão que grassa por aí com diabólica persistência.Quando começamos?SERÁ QUE O POLITICAMENTE CORRECTO É UM FENÓMENO POSITIVO? Por "politicamente correcto", entenda-se: a ambição de rasurar certas palavras ou opiniões do espaço público, evitando-se ofensas potenciais a terceiros.A revista Prospect convidou Yasmin Alibhai-Brown, que escreveu um livro sobre o assunto, e o jornalista Simon Heffer para um debate. Aconselho a leitura.Argumenta Alibhai-Brown, entusiasta do conceito, que o politicamente correcto começa por lembrar que a linguagem pode ser uma arma e que não existe uma liberdade de expressão absoluta. Até John Stuart Mill, o liberal par excellence, defendia alguns limites para que a liberdade de terceiros não fosse arruinada.Simon Heffer concorda antes de discordar. Para começar, é óbvio que a linguagem pode ser uma arma e que a liberdade de expressão não é absoluta. Se eu me entrego a calúnias por escrito, não só estou a agredir alguém como também a convidar a justiça para que ministre o seu necessário correctivo. Qualquer sociedade civilizada sabe disto.Mas uma sociedade civilizada também sabe que existe uma zona cinzenta – onde existe o humor, a rudeza, a crítica violenta, o mau gosto, a insensibilidade e uma longa lista de preconceitos – que não joga no mesmo campeonato da calúnia e da exortação ao crime. O facto de alguém, algures, não gostar dessa zona cinzenta é o preço a pagar pela existência de uma sociedade livre. Até porque, como Stuart Mill também lembrava, às vezes é preciso ouvir o que não se gosta para encontrar a verdade.Mas existe um ponto do argumento de Heffer que importa sublinhar a traço grosso: muitos dos que defendem a "sensibilidade" de vítimas imaginárias estão menos preocupados com as vítimas e mais interessados na sua própria vaidade. O que interessa não é moralizar os rústicos, o que já seria repugnante; é mostrar aos pares, e ao mundo, o tamanho da respectiva virtude.Assino por baixo. E acrescento, sem pretender ofender ninguém, que por trás de um virtuoso público está sempre um notável canalha.