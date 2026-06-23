Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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23 de junho de 2026 às 23:00

Ilusões perdidas

Durante semanas, a esquerda portuguesa acreditou que o Chega seria o parceiro da AD para “atraiçoar” os trabalhadores, aprovando a reforma laboral.

O CHEGA liquida o pacote laboral no Parlamento – e a esquerda em peso festeja como se a vitória fosse dela. Ou do “povo”. Ou dos sindicatos. Ou do sr. Karl Marx, que Deus o tenha, o santo padroeiro da causa anti-liberal.

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