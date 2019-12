Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Maus ambientes 14-12-2019 O ruidoso mundo das “causas” também é uma forma de espectáculo (e de negócio) como outra qualquer. Não que isso seja ilegítimo. Não é. Em época de aperto, pode até ser uma forma de investimento para certas famílias com talento artístico

Santas e pistoleiros 07-12-2019 O facto de Greta, ao contrário dos milenaristas originais da Idade Média, não andar por aí a assassinar gente que come bifes e viaja de avião, pode ser apenas uma questão de agenda. Ou de tempo

As vozes dos donos 30-11-2019 O 25 de Abril, que marca o fim de um regime ditatorial, pertence a qualquer democrata, sem precisar do carimbo, da dissimulação e da fanfarra. O mesmo vale para o 25 de Novembro, que acrescentou o adjectivo “liberal” à palavra “democracia”

A arte da reinação 23-11-2019 A repugnância é a reacção mais sincera e humana quando lidamos com traidores; e que deve ser adoptada quando sabemos, por exemplo, que deputados do PS, do Bloco e do PCP se recusaram a condenar expressamente o totalitarismo comunista

Meditações sobre o lixo 16-11-2019 As crianças continuam a ser abandonadas: em 2018, foram mais 254, das quais 10 à nascença ou com menos de 6 meses. É uma cifra que nos devia envergonhar, mas que pelos vistos não desperta a mesma atenção que os dramas do narcisismo identitário e das sanitas transgénero

Gajos de Alfama 14-11-2019 Araújo Pereira apresentou-nos o Gajo de Alfama a debitar leis como se estivesse entre tremoços. André Silva é uma espécie de Gajo de Alfama, versão 2.0, porque não come tremoços: os tremoços são seres vivos. Mas a descontração que ele tem para falar de tudo sem saber de rigorosamente nada é a mesma

Diário de Washington 09-11-2019 É impressionante como Donald Trump conseguiu dominar uma cidade inteira. Ele é amado ou odiado, em partes iguais, por republicanos ou democratas. O processo de impeachment, que dificilmente dará resultados, só contribuiu para esse fosso, que beneficia claramente Trump

Regressos ao passado 02-11-2019 Em 1995, 34% dos mais jovens gostavam da ideia de um líder autoritário. Em 2011, a cifra passou para os 44%. Será isto a geração mais bem preparada de sempre? Talvez. Mas é também a geração mais imbecil do pós-guerra, precisamente por nunca ter vivido uma

Vamos ao circo 26-10-2019 Se não fossem os estatutos, Rui Rio até acumulava uma candidatura ao PSD com outra ao PS – e estava feito o pleno: dois corpos com uma só cabeça. Depois, era só exibir nas feiras, onde as grandes aberrações costumam fazer sucesso

Choques e pavores 19-10-2019 Não é possível federar a direita quando o dr. Rui Rio, por palavras, actos ou omissões, tem um certo horror a essa maligna palavra. É como contratar um anão para jogar na NBA. Ele simplesmente não foi feito para isso

Foi assim que aconteceu 12-10-2019 Em teoria, Belém cresce quando não há maiorias em S. Bento. Por isso, e também em teoria, Marcelo é um dos vencedores da noite. Na prática, a conflitualidade que se avizinha obrigará o Presidente a sujar as mãos mais do que desejava. Se alguém vai ter saudades da geringonça, é Marcelo

Notícias do reino 05-10-2019 António Costa, convém lembrar, não é apenas primeiro-ministro. É secretário-geral de um partido que não hesita em arrastar pela lama o Ministério Público. Será que ele pensa que isto é o melhor cartão-de- -visita para uma maioria absoluta?

Os suspeitos do costume 28-09-2019 No debate radiofónico entre António Costa e Rui Rio, os dois desataram a abrir as respectivas gabardinas para mostrarem que “o meu Centeno é maior do que o teu”. Felizmente, a rádio poupou-nos às imagens. Não nos poupou à substância do debate

Homens e animais 21-09-2019 Esta pequena polémica também permite vislumbrar um futuro possível: o momento em que os animalistas, tomados pela mesma fúria que hoje dedicam a quem usa peles, passarão a atacar – em público, com tintas, tartes ou coisas piores – quem se entrega às lãs