Marcelo despiu-se de preconceitos. António costa não quis ficar atrás. Nas democracias mediáticas, partilhar a intimidade pode render fama e votos. Mas partilhar as intimidades é um passo rumo ao abismo que devemos evitar

Só Deus sabe como sou insuspeito de simpatias bloquistas. Mas eu diria, com a devida vénia ao sr. Bernstein, que a política portuguesa é toda ela social-democrata, entendendo-se pelo termo uma emancipação do marxismo que recusa o caminho leninista.

A maioria pertence ao grupo do “Vai Tu Indo à Frente que Eu Vou a Seguir”, o que permite antecipar um cenário em que há excesso de vacinas mas não de braços, ou de nádegas, para elas

05-12-2020

Os “democratas” não foram particularmente originais. Limitaram-se a reciclar o essencial do pensamento antidemocrático que, desde Platão, contamina as melhores almas. Mas sempre era refrescante saber que as velhas ideias, afinal, não desaparecem completamente.