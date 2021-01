Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Dicionário do ano da peste 02-01-2021 Os millennials são a grande geração perdida do século XXI. Eu, se fosse às gerações grisalhas, moderava as críticas e tentava sarar essas feridas com humildade. Os jovens foram exemplares quando têm pela frente um cenário dantesco.

Do corpo ao manifesto 26-12-2020 Marcelo despiu-se de preconceitos. António costa não quis ficar atrás. Nas democracias mediáticas, partilhar a intimidade pode render fama e votos. Mas partilhar as intimidades é um passo rumo ao abismo que devemos evitar

Palhaços ricos, palhaços pobres 19-12-2020 Só Deus sabe como sou insuspeito de simpatias bloquistas. Mas eu diria, com a devida vénia ao sr. Bernstein, que a política portuguesa é toda ela social-democrata, entendendo-se pelo termo uma emancipação do marxismo que recusa o caminho leninista.

Parques jurássicos 12-12-2020 A maioria pertence ao grupo do “Vai Tu Indo à Frente que Eu Vou a Seguir”, o que permite antecipar um cenário em que há excesso de vacinas mas não de braços, ou de nádegas, para elas

O povo não é sereno 05-12-2020 Os “democratas” não foram particularmente originais. Limitaram-se a reciclar o essencial do pensamento antidemocrático que, desde Platão, contamina as melhores almas. Mas sempre era refrescante saber que as velhas ideias, afinal, não desaparecem completamente.

Às cegas 28-11-2020 Por mais apelos que o Presidente da República faça para que os portugueses (e os partidos) se unam, deixando ajustes de contas para mais tarde, não é possível assistir com cara séria à manipulação e ao desnorte que têm pautado a luta contra a pandemia

Lobos e cordeiros 21-11-2020 Para não dar lucro aos “privados”, será legítimo que os portugueses fiquem sem tratamento nos hospitais do Estado? O que interessa é a beleza do ideal. E, nesse ideal, não entram as garras dos “abutres” da saúde, mesmo que isso implique a morte de centenas ou milhares

Um dicionário americano 14-11-2020 A vitória foi curta e, se perder o Senado, Joe Biden terá de governar através de ordens executivas (um clássico de Obama e Trump) – ou, em alternativa, dialogando com os republicanos no Congresso. Por mim, encantado. Desconfio que para Joe Biden, também

Fractura exposta 07-11-2020 Eis, talvez, a grande herança da administração Trump: mostrar como os democratas só gostam da democracia quando ela produz os resultados certos. Que isto seja, na verdade, uma concepção autoritária da política, eis um pormenor que não deve arrefecer os festejos.

Caixas de Pandora 31-10-2020 A confiança que a dra. Graça Freitas não tem nos selvagens do futebol é inteiramente dedicada à fidalguia da F1. Para ela, quem foi ao autódromo é ali da região e não tenciona circular pelo País. Pelo contrário: depois de ver as máquinas passar, o mais certo é fechar-se em casa e só voltar a sair, se sair, quando houver uma vacina

Assim vai o mundo 24-10-2020 Eis outro teste do algodão: pessoas que falam de “racismo sistémico” na América, mas não de “terrorismo islamita sistémico” na Europa (e em França), na verdade estão-se nas tintas para o racismo (e até toleram o terrorismo islamita)

Resíduos tóxicos 17-10-2020 Existe a ideia simpática de que o populismo é um castigo dos céus, que aparece sem ninguém saber como. Que o populismo seja um produto interno das democracias, fruto da incapacidade destas, eis uma hipótese que não passa pelo miolo dos cândidos.

Más-línguas 10-10-2020 Dizer que esta paranóia linguística é um enxovalho para as Forças Armadas parece-me uma evidência: a directiva reduz os militares a um bando de matarruanos que precisam de chicote administrativo para aprenderem a falar direito

Privilégios brancos 03-10-2020 Um dia, seremos nós os macacos do futuro. Mas, enquanto esse futuro não chega, lá vamos apagando a história (“descolonizando”, para usar a palavra dos hominídeos do século XXI) e limpando os vestígios materiais ou linguísticos desse passado de trevas

O vírus português 26-09-2020 O vírus da solidariedade atacou a responsável pelo Conselho de Finanças Públicas: para a dra. Nazaré da Costa Cabral, “financiar a pandemia” podia passar pela criação de um imposto extraordinário. A conta, como sempre, seria para a mesa do costume