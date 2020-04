TEMPOS DE CRISE despertam o racista que há em nós. Que o diga Francisco Louçã, eternamente aprisionado à sua cartilha marxista. A Alemanha não quer ajudar os países do Sul com a emissão de dívida conjunta? É natural. Na visão de Louçã, os capitalistas alemães representam o mesmo que os "judeus" na teologia do tio Karl: agentes do lucro que habitam as catacumbas da sociedade burguesa e que, no limite, a dominam. Por isso lucram com as crises: onde os inocentes vêem desastre económico e mortandade em larga escala, os alemães vêem juros negativos, cifrões, cofres cheios.